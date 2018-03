„Gott schütze Österreich“ – mit diesen Worten beendete Kanzler Kurt Schuschnigg am 11. März seine Ansprache, die landesweit im Rundfunk übertragen wurde. Der letzte Regierungschef im damaligen autoritären Ständestaat musste sich schließlich doch dem Druck Hitlers beugen. Der „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich war besiegelt.

Die Tage rund um den 11. und 12. März waren turbulent. Und das nicht nur wegen der wenige Tage zuvor eilig initiierten Volksbefragung, ob Österreich frei bleiben solle oder nicht. Am 12. März war Adolf Hitler bereits in Linz eingetroffen und zog viel umjubelt in Richtung Wien.

Derweil kam es in Fischamend zu wilden Schlägereien zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten auf der einen Seite und Nazis auf der anderen. „Der damalige Kommunistenführer Josef Houska hielt damals eine Brandrede für die Freiheit Österreichs vom Rathausbalkon aus“, beschreibt Adalbert Melichar, Fischamender Geschichtskenner und Journalist, die Vorkommnisse. Gleichzeitig zog eine Gruppe – noch illegaler – Nazis auf der Gregerstraße in Richtung Ortsmitte.

„Die Polizei blieb damals völlig untätig“, weiß Melichar. Die Nationalsozialisten wurden in die Flucht geschlagen, aufzuhalten waren sie aber auch in Fischamend nicht. So stimmten am 10. April in Fischamend Dorf 578 Personen für den Anschluss und nur eine – der einzige Kommunist – dagegen. Im Markt votierten 1.803 dafür und vier dagegen.

Die 8. Armee wurde in Schwechat stationiert

Eine überwältigende Mehrheit war auch im seit dem Ersten Weltkrieg mehrheitlich sozialdemokratischen Schwechat für den „Anschluss“. In Schwechat selbst wählten 5.822 Einwohner „Ja“ und nur 12 „Nein“. In Rannersdorf und Kledering gab es überhaupt nur „Ja“-Stimmen, in Mannswörth immerhin zwei Ablehnungen.

Insgesamt war dieses Ergebnis wenig überraschend, bedenkt man, dass sich bereits am Tag der Annexion, dem 12. März, eine große Menschenmenge am Hauptplatz einfand und jubelte. Einen Tag später kamen zudem schon Teile der 8. Armee in die Braustadt und zogen im ehemaligen Arbeiterheim (an der Stelle des heutigen Bauhofs) und in der früheren Salamifabrik in der Sendnergasse sowie dem Schloss Altkettenhof ein. Zu Zwischenfällen wie in Fischamend kam es in Schwechat aber nicht.

Der Fischaturm in Fischamend trug bald die Nazi-Flagge. | privat

In Scharndorf (damals noch nicht mit Regelsbrunn und Wildungsmauer zusammengelegt) ging die Abstimmung überhaupt mit hundert Prozent für den Anschluss aus, ein Umstand, der nach damaligem Brauch gleich mit einem Fackelzug gefeiert wurde.

Knapp dran an der Einstimmigkeit war man auch in der heutigen Bezirkshauptstadt Bruck. Von 4.262 abgegebenen Stimmen (drei davon ungültig) votierten 4.258 für den „Anschluss“ und lediglich eine Person dagegen. Zu diesem Anlass war der Hauptplatz auch festlich geschmückt. Am Tag der Rücktrittserklärung Schuschniggs am 11. März ist es zu keinen gewalttätigen Vorfällen gekommen, allerdings berichtete der „Grenzbote“ drei Tage später von „Heil Hitler“- sowie „Sieg Heil“-Sprechchören. Der Artikel endete gar mit: „Die Nacht (von 11. auf 12. März 1938, Anm.) schlief niemand! Das Glück war zu groß: Die Ostmark war heimgekehrt ins Reich.“ Bereits am 12. März hatte die NSDAP die Amtsgeschäfte übernommen.