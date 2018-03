Desolater Reisebus auf der A4 aus dem Verkehr gezogen .

Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Schwechat hielten am Sonntag - nach telefonischer Anzeige eines Verkehrsteilnehmers - einen rumänischen Reisebus am Verkehrskontrollplatz Bruck an der Leitha an. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges konnten gleich mehrere technische Mängel festgestellt werden.