„Schräg“ und „verrückt“ – zwei Schlagworte, die im Fall der Brucker Firma Ecoduna keinen negativen Beigeschmack haben, sondern schlichtweg den Erfolgsweg des heutigen Technologieführers in Sachen Algen beschreiben.

Der vorläufige Höhepunkt in der Unternehmensgeschichte wird Ende kommenden Jahres erreicht werden.

Dann soll die neue Algenproduktionsanlage, die erste in ganz Österreich, in Betrieb gehen – dort sollen pro Jahr 100 Tonnen Algen produziert werden. Am Freitag fand der offizielle Spatenstich inklusive Präsentation der Detailpläne am Hauptsitz am Szallasweg statt. „Wir machen heute Zukunft“, ließ sich Franz Emminger, Technikvorstand und Gründer, in seiner Wortwahl nicht lumpen.

Der Hainburger ist voller Vorfreude auf das „richtig große Trumm“, das im Ecoplus-Park entstehen wird. Der Markt mit Algenprodukten ist stark im Kommen. Aufsichtsvorsitzender Herbert Stava sah gar die „Zeit der Algen“ kommen.

„Omega 3“: Ecoduna will Marktführer werden

Allen voran jene der „Omega 3-Fettsäuren“. Ab 2020 will Ecoduna Marktführer beim veganen Wertstoff sein. Im Vollbetrieb der neuen Anlage rechnet Vorstandssprecher Johann Mörwald mit einem Umsatz von neun Millionen Euro pro Jahr.

Der Markt der „Omega 3-Fettsäuren“ wird laut Mörwalds Vorstandskollegin Silvia Fluch weltweit auf 35 Milliarden Euro geschätzt. Die Biologin ist seit eineinhalb Jahren im Team und wird als Geschäftsführerin des Anlagenbetreibers „Eparella“ fungieren. Das Unternehmen ist eine 100-Prozent-Tochter der Ecoduna.

Kosten wird der Neubau inklusive einer bereits geplanten Erweiterung rund 18 Millionen Euro. „Rund die Hälfte davon wird in die Produktionstechnik fließen“, berichtet Mörwald. Das notwendige Kapital holte man sich von Banken und privaten Investoren in Form von Aktienverkäufen. Der Baustart soll mit Ende des Winters erfolgen. Derzeit sind die letzten Behördengänge zu erledigen. Die Gemeinde muss etwa noch den Baubescheid erteilen. Doch Bürgermeister Richard Hemmer (SP) machte Mut und meinte beim Spatenstich: „Es sieht gut aus.“ Baubescheid sei dies nun aber noch keiner, witzelte er.

Das acht Meter hohe Glashaus und das Nebengebäude mit Versorgungs- und Laboreinheiten entstehen auf einer Fläche von 2.000 m2 am Ende der Ecoplus-Park-Straße 1.