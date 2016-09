Der 25-Jährige wurde angezeigt, der Pkw sichergestellt.

Der Verdächtige war von einem Kaufhausdetektiv angehalten worden und hatte den Ladendiebstahl (Rasierapparat, Pulsuhr und Kopfhörer) in einem Lebensmittelgeschäft gestanden. In der Folge stellte die Polizei fest, dass der Slowake mit einem in einer Heimat gestohlenen und zur Fahndung ausgeschrieben Auto unterwegs war.