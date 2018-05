Marianne Bastel hat nach 12 Jahren als Obfrau der Werbegemeinschaft vor wenigen Tagen das Zepter abgegeben – und mit ihr der gesamte bisherige Vorstand. Doch das ist nicht nur ein Wechsel im Team, sondern auch ein Umbruch in der gesamten Philosophie des Wirtschaftsvereins. Dass all das auch auf den ersten Blick sichtbar ist, dazu wird auch ein neuer Name beitragen. Aus der Werbegemeinschaft wird das Unternehmer-Netzwerk Bruck.

„Schon seit einem Jahr haben wir überlegt, wie es weitergehen kann“, erzählt Bastel, dass sie sich schon länger zurückziehen wollte, um mehr Zeit für ihre Familie zu haben.

Letztendlich habe sie in dem Unternehmensberater Horst Hochstöger jemanden gefunden, der sich einbringen wollte – und der nun als neuer Obmann den Verein in eine neue Zukunft führen will.

