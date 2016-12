Seit knapp einem Monat sind die monatelangen Verkehrsbehinderungen auf der Alten Wiener Straße Geschichte. Denn das Monster-Projekt konnte nach rund eineinhalb Jahren endgültig abgeschlossen werden.

In zwei Bauabschnitten wurden die Straße und die Nebenflächen komplett saniert und neu gestaltet. So wurde etwa die Fahrbahnbreite auf rund 6,8 Meter ausgebaut, Parkstreifen wurden errichtet oder die Kreuzung mit der Dürndorfer Gasse sowie Am Hochfeld wurde optimiert. Insgesamt nahmen Land und Gemeinde dafür 1,1 Millionen Euro in die Hand. Mit 800.000 Euro trug die Kommune den Großteil der Kosten.

Kanal, Wasserleitungen und Beleuchtung erneuert

Finanziell unter die Arme gegriffen hat das Land der Stadt vor allem mit der Arbeitsleistung der Straßenmeisterei, die in Zusammenarbeit mit regionalen Baufirmen für die Umsetzung sorgte. „Vielen Dank für die reibungslose Kooperation. Inklusive der Raiffeisengürtel-Umgestaltung haben wir nun schon drei Etappen miteinander absolviert“, betont SP-Bürgermeister Richard Hemmer. Vize Gerhard Weil (ebenfalls SP) ergänzt:

„Es gab wöchentliche Besprechungen, das hat wirklich super funktioniert. Und was ganz wichtig ist: Wir waren unfallfrei.“ Die Stadtgemeinde nutzte das Projekt gleich dazu, den Kanal, die Wasserleitungen und die Beleuchtung zu erneuern. Diese Arbeiten kosteten der Gemeinde weitere 700.000 Euro.