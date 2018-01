„Wir sind 2004 mit 14 Mitarbeitern hier eingezogen. Jetzt haben wir 21 Mitarbeiter“, erklärt AMS-Chef Herbert Leidenfrost in kurzen Worten, warum es in dem Bürogebäude in der Lagerstraße zuletzt schon ordentlich eng geworden war.

Trotz steigender Anforderungen war das Personal lange Zeit nicht markant aufgestockt worden. „Da sind wir eben immer enger zusammengerückt“, so Leidenfrost. Als es dann letztes Jahr doch mehr Mitarbeiter für die Geschäftsstelle gab, musste man platztechnisch eine Lösung finden. Die bestand im Ausbau des Dachgeschoßes, das nun Ende des Jahres zu einer dritten Etage mit Büroflächen umgebaut wurde.

Auf den knapp 80 Quadratmetern, die so dazugewonnen wurden, wird derzeit das „Service für Unternehmen“ eingerichtet. Darüber hinaus bezog über den Jahreswechsel auch Leidenfrost selbst dort sein neues Büro. „Ein kleines Büro haben wir jetzt noch als Flächenreserve“, so Leidenfrost.

Im ersten Stock befinden sich seit dem Umbau nur noch Mitarbeiter-Büros für den Kundenkontakt. Darüber hinaus wurde auch der Sozialraum erweitert. Hier befinden sich die Arbeiten gerade in der Abschlussphase. „Wir haben den ganzen Umbau mit Firmen aus Bruck umgesetzt“, zeigt sich Leidenfrost mit dem Ergebnis überaus zufrieden.