Der Großteil der gestohlenen Werkzeuge wurde freilich schon ersetzt. Für eines der Fahrzeuge, das von den Dieben mitgenommen und in unbrauchbarem Zustand in Ungarn stehengelassen worden war, hatte man sogar schon im Vorfeld eine Erneuerung geplant gehabt.

Nun sollen zwei weitere Neuanschaffungen den Bauhof-Fuhrpark erweitern. Den neu angeschafften Unimog, der sich mit Kosten von 167.000 Euro zu Buche schlägt, könne man universell einsetzen, so der zuständige Infrastruktur-Stadtrat Christian Schenzel (SP): „Ob für Winterdienst oder für Mäharbeiten – das Fahrzeug wird die Servicequalität des Bauhofs in unserer Stadt verbessern.“

Neben dem Unimog wurde auch ein neuer Stapler angeschafft. Dieser ermögliche den „MitarbeiterInnen am Bauhof ein optimales Arbeiten“, so Schenzel, der darauf hinweist, dass es wichtig sei, dass der Bauhof im Hinblick auf die Ausrüstung am letzten technischen Stand sei und die Servicequalität stetig verbessere.