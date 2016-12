„Wir beschäftigen uns bereits seit Monaten mit Maßnahmen zur Belebung der Brucker Innenstadt“, streicht SP-Bürgermeister Richard Hemmer hervor. Perfekt ins Konzept passt dahingehend die private Archivarbeit von Günter Schuster und Paul Mayer. Die beiden Brucker haben ihre berufliche Heimat im Eich- und Vermessungswesen und sind auch heute noch Feuer und Flamme für ihre „Berufung“.

So haben sie eine umfangreiche und zahlreiche A4-Ordner füllende Aufstellung der Brucker Häuser bis ins 16. und 17. Jahrhundert erstellt (siehe Artikel rechts). Diese stellen sie nun der Gemeinde kostenlos zur Verfügung. Die offizielle Übergabe samt Datenmaterial in digitaler Form fand vergangene Woche im Rathaus statt.

Abgesehen vom historischen Wert dieser Arbeit – immerhin sind hier zahlreiche Infos über Eigentümer, Nutzung oder Hinweise auf Denkmalschutz festgehalten – hat die Vorarbeit der Vermessungsexperten auch einen bautechnischen Nutzen für die Stadtgemeinde. „Für das Bauamt handelt es sich hier um wertvollste Daten. Das ist unsere Basis“, betont Bürgermeister Hemmer.

Denn die aufgearbeiteten Infos zu baulicher Beschaffenheit und früheren Gebäude- und Lagestrukturen würden direkt in die Maßnahmen zur Belebung des Stadtzentrums fließen. Zeitlich soll das Projekt im Herbst des kommenden Jahres umgesetzt werden, Anfang 2017 soll es dahingehend im Rathaus eine Infoveranstaltung für die Bevölkerung geben. Im Gespräch mit der NÖN gewährt der Stadtchef jedoch erste Einblicke, was denn konkret geplant ist.

Zentraler Punkt wird eine Bausperre beziehungsweise eine Schutzzone für den gesamten Innenstadtbereich sein. „Dabei handelt es sich aber um kein Bauverbot“, will Hemmer den Ausdruck „Bausperre“ nicht falsch verstanden wissen.

"Es geht um eine gute Lösung"

Allerdings gibt der Bürgermeister zu, dass sich die Hauseigentümer dann an von der Gemeinde vorgegebene Spielregeln halten müssen. Und: „Es wird alle treffen.“ Jedes Vorhaben muss künftig durch einen Gestaltungsbeirat mit anerkannten Architekten und Bauexperten. „Begleitet vom Bundesdenkmalamt und dem städtischen Bauamt“, erklärt Hemmer. Der Ausgestaltung sind prinzipiell keine Grenzen gesetzt, es kann „eine Modernisierung oder zurück zum früheren Bild“ sein, betont der Stadtchef.

Als Pilotprojekt nennt er das Leithner-Gebäude in der Kirchengasse. Hier sollen drei kleine Geschäfte und vier Wohnungen entstehen, den Besitzern wurde dafür Know-how in Form von Bauphysikern oder Architekten von der Stadt zur Verfügung gestellt. „Es geht um eine gute Lösung im Sinne aller Beteiligten“, so Hemmer.