Es war wohl Glück im Unglück, dass sich der Unfall in den frühen Morgenstunden ereignete und nur wenige Menschen am Hauptplatz unterwegs waren. Ein Bruckneudorfer krachte am Sonntagmorgen kurz vor sechs Uhr früh mit seinem Pkw am Hauptplatz gegen die Poller und den Bogen am Eingang zur Fußgängerzone. Da er mit recht hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein dürfte, ging dabei nicht nur das gläserne Portal am Kirchengassen-Eingang zu Bruch, sondern das Auto rammte auch den Schanigarten des „La Vie“ und richtete dabei hohen Sachschaden an.

All das brachte den Lenker aber nicht dazu anzuhalten. Er beging Fahrerflucht und zog durch die Burgenlandstraße in Richtung Bruckneudorf eine gewaltige Ölspur. Menschen wurden zum Glück keine verletzt.

"Der Schaden ist beträchtlich"

Die Brucker Feuerwehr entfernte die Spuren des Unfalls, machte die Straße frei und beseitigte die etwa 300 Meter lange Ölspur quer durch die Stadt. Mithilfe der Kehrmaschine der Stadtgemeinde reinigte sie auch die Straße.

Bis der fahrerflüchtige Lenker ausgeforscht war, dauerte es jedenfalls nicht lange. Am Unfallort war die gesamte Stoßstange samt Kennzeichen liegen geblieben. Wie vermutet, war der junge Bruckneudorfer alkoholisiert.

„Der Schaden ist beträchtlich“, ist sich Feuerwehr-Kommandant Claus Wimmer im NÖN-Gespräch sicher. Wie hoch genau, das kann derzeit noch nicht beziffert werden. SP-Bürgermeister Richard Hemmer ist aber froh, dass der Unfall nicht zu einer anderen Tageszeit passiert ist: „Wenn jemand in dem Gastgarten gesessen wäre, hätte das tragisch enden können.“