Der Reitstall von Judith und Franz Kögl war, wie erst jetzt bekannt wurde, Anfang September ins Visier von Einbrechern geraten. Die noch unbekannten Täter hatten den Weidezaun durchgeschnitten und siebzehn Sättel, darunter einige teurere Western-Sättel, zehn Zaumzeuge und weiteres Zubehör gestohlen, wie Polizeipressesprecher Raimund Schwaigerlehner auf NÖN-Anfrage bestätigt. Laut Polizei beläuft sich der Schaden auf rund 30.000 Euro.

„Ich kam in dieser Nacht erst spät nach Hause, weil ich meine Tochter nach Deutschland geführt habe“, schildert Judith Kögl. „In der Früh bemerkte ein Stallbursche den beschädigten Weidezaun. Ich dachte zunächst an einen dummen Streich oder an Vandalismus.“ Auf dem Reiterhof sind derzeit 23 Pferde eingestellt. Weiters ist eine Reitschule eingerichtet.

Ähnlicher Fall im Bezirk Amstetten

Als der Unterricht beginnen sollte, wurden die Sättel nicht an ihrem üblichen Platz gefunden. „Da war dann klar, dass sie gestohlen worden sind.“ Der durch den Diebstahl verursachte Schaden übersteige noch den Wert der Beute. „So hatte zum Beispiel eine Reiterin einen preisgünstigen gebrauchten Sattel gefunden, der ist natürlich nicht so leicht zu ersetzen“, berichtet Kögl.

Die nachgekauften Sättel werden nun an einem sicheren Ort aufbewahrt, wie auch Polizeisprecher Schwaigerlehner rät: „Stallbesitzer sollten Räume, in denen teures Gut gelagert wird, absperren und mittels Videoüberwachung absichern.“

Ob der Einbruch mit einem ähnlichen Fall im Bezirk Amstetten in Verbindung steht, möchte Schwaigerlehner nicht kommentieren. Dies sei im Augenblick „reine Spekulation“.