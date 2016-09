Lilly hat ein neues Lieblingscomputerspiel: „Weltenbau’n“. Sie loggt sich ein und losgeht’s! Doch plötzlich gerät alles außer Kontrolle und bricht zusammen. Bunterland ist zerstört und aus dem Spiel purzeln verzweifelte bunte Gestalten, die Lillys Hilfe brauchen. Sie reist mit ihnen durch den Gedankentunnel nach Robostan, um in der weißen Strahlewelt eine neue Heimat für die Bunten zu finden. Das ist aber gar nicht so einfach. Sind Weiße und Bunte zu verschieden und können sie überhaupt miteinander auskommen?

In dem flotten Musical von Juci und Albin Janoska geht es mit farbenfrohen Beats, Songs und Choreografien um aktuelle Themen wie die Suche nach Heimat, Freundschaft und Integration.

Professionelle Künstler und knapp drei Dutzend Kinder aus Bruck sowie von der Lebenshilfe Bruck wirbeln in einem außergewöhnlichen Computerspiel in das nächste Level: „Wir passen alle zusammen“, ist die hoffnungsvolle Botschaft des mittlerweile neunten „Lilly“-Musicals, in dem die Bruckerin Julia Huber bereits zum siebenten Mal als Lilly firmiert. Mehr als nur symbolischer Abschluss: Ein Tänzchen von Lilly mit Denise Kastl von der Lebenshilfe.