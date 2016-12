Bereits vor knapp zwei Monaten legte die ÖVP ihre Pläne für „Handyparken“ in Bruck auf den Tisch (die NÖN berichtete). In der Gemeinderatssitzung in der vergangenen Woche wollte VP-Verkehrsstadtrat Peter Zemann die Parkgebühren-App auf Schiene bringen. Doch die SPÖ machte ihm einen Strich durch die Rechnung.

Denn im Ausschuss votierten die drei roten Mandatare gegen die Empfehlung zur Aufnahme in die Tagesordnung. Doch im Rahmen der Beschlussfassung zur Gebührenanpassung für Tiefgarage und Kurzparkzone (siehe Artikel rechts) brachte die ÖVP einen Zusatzantrag mit der erneuten Forderung für Handyparken ein. Die Bürgermeister-Partei stimmte jedoch ebenso wie Grüne, FPÖ und VP-Mandatar Werner Wenzel dagegen, der Antrag wurde somit abgewiesen. Stadtchef Richard Hemmer: „Wie verschließen uns nicht gänzlich vor dem Handyparken. Es wäre aber sinnvoller, auf das Verkehrskonzept zu warten, das wir bis Ende 2017 haben sollten.“ Bis dahin wisse man nicht, wie es genau weitergehe.

Zudem ändere das Handyparken nichts an der Maximalparkdauer von zwei Stunden – doch die VP suggeriere das Gegenteil. Des Weiteren halte er das Bezahlen mit Bankomat- oder Kreditkarte am Parkautomaten für weit wichtiger.

Bei der Volkspartei ist man naturgemäß sauer. Für Verkehrsstadtrat Peter Zemann ist die Ablehnung Hemmers und der SPÖ nur eine Retourkutsche für den Gang an die Öffentlichkeit. „Das Handyparken kostet der Gemeinde fast nichts. Und auch eine Änderung in der Parkraumbewirtschaftung hätte darauf keinen Einfluss“, betont er.

So müssten an Anbieter A1 einmalig 1.500 Euro überwiesen werden und danach gingen zehn Prozent des Umsatzes an den Betreiber. Doch aus Erfahrung wisse man, dass zehn Prozent der Kurzparker Handyparken nutzen würden. Mit den gesparten Druckkosten der Parkzettel käme man wieder auf gleich.