Am kommenden Samstag findet um 19 Uhr am Hopfnbod’n die 7. „Bulldog“ Blues Night statt. Eröffnen wird den Abend die in Bruck bereits bestens bekannte Marius Dobra Band. Der im Burgenland beheimatete Rumäne Dobra zeigt sich diesmal mit der „Marius Dobra Acoustic Band“ von der leiseren Seite. Bis auf wenige Ausnahmen sind Musik und Texte aus der Feder des Bandleaders aus Oberpullendorf.

Danach spielt die nach zwölf Jahren wiedervereinigte Gruppe „Down Town Blues“ auf. Unter dem erweiterten Label „Down Town Blues Vienna“ spielen nun neben Bandleader Jürgen Rottensteiner (Gesang, Harp und Querflöte), Michael Berger an der Gitarre, Werner Karal am Bass und Neuzugang Daniel Klemmer an den Drums auf.

Gelobt wird die Formation vor allem für ihre recht ungewöhnlichen Arrangements von Coverversionen.

Die Jam-Session der beiden Bands verspricht viel Hör-, aber auch Tanzvergnügen. Tickets gibt es im Vorverkauf um neun Euro bei den Bluesfriends Bruck (info@wienergassenblues.at oder 0650/9821730). Abendkassa: 12 Euro. Einlass ist um 19 Uhr. Sitzplatzreservierung wird empfohlen.