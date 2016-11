Die Innenstadt-Betriebe klagen schon seit Langem über zu wenig Frequenz. Zuletzt hat nun der Abgang der Hartlauer-Filiale an den Stadtrand für eine große Lücke in der Kirchengasse gesorgt (die NÖN berichtete).

Bei der ÖVP sieht man daher dringenden Handlungsbedarf. „Mittlerweile haben vier Leitbetriebe der Innenstadt den Rücken gekehrt“, zählt VP-Sprecher Alex Petznek neben Hartlauer auch noch die Hypo-Bank, WinWin und Zielpunkt auf. „Vor zwei Jahren haben wir mit der Familienzone ein Konzept auf den Tisch gelegt, hinter dem der Großteil der Unternehmer stand. Hätten wir das als Gemeinde umgesetzt, wäre nun eine höhere Frequenz in der FUZO“, ist Petznek überzeugt.

Josef Newertal (SP) verweist auf bereits gesetzte Maßnahmen. | privat

Er habe als Wirtschaftsstadtrat damals gemeinsam mit Gemeinderat Ronald Altmann 13 Betriebe in die Stadt gebracht. „Damals war mit 13 neuen Betrieben wieder Aufbruchstimmung in der Innenstadt. Leider wurde dies von der SPÖ abgedreht und die gute Arbeit wurde zunichtegemacht. Die Folgen sieht man jetzt mehr denn je“, meint Petznek, der der SPÖ vorwirft, dass sie selbst „bis heute keine Ideen und Vorschläge“ zur Belebung der Innenstadt geliefert habe.

"Hätte die Möglichkeit gehabt, seine Initiative zu setzen"

SP-Wirtschaftsstadtrat Josef Newertal hält dem entgegen: „Kollege Petznek war fünf Jahre Wirtschaftsstadtrat. Er hätte die Möglichkeit gehabt, seine Initiative zu setzen.“ Newertal betont, dass sein Fokus auf der ganzen Stadt liege. „Seit ich Wirtschaftsstadtrat bin, wurden über 200 neue Arbeitsplätze durch McDonalds, Bauder, Eishalle, Kamper, etc. geschaffen und viele neue Betriebe in die Stadt geholt.“

Die Stadt habe gemeinsam mit der Wirtschaftskammer mehrere Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt gesetzt, verweist Newertal auf die Anschubfinanzierung für Neugründungen in der Innenstadt von bis zu 5.000 Euro, die Einrichtung eines Gestaltungsbeirats, an den sich Liegenschaftseigentümer der Stadt wenden können, um ihre Immobilien zu entwickeln, damit mehr Menschen in die Innenstadt ziehen, und die Umsetzung der „Auslage“ durch Roman Neubauer, die allen Innenstadt-Unternehmen einen Webauftritt ermöglicht.

Und, so Newertal, so trist wie oft dargestellt sei die Situation nicht: „Derzeit sind 36 der 48 Geschäftslokale der Innenstadt besetzt.“ Er erwarte sich weitere Impulse etwa durch das neue Rathaus, den Umbau der ehemaligen Bücherei und die Entwicklung der Burg. „Zu dem, was vor meiner Zeit war, kann ich nichts sagen. Die ÖVP macht bewusst schlechte Stimmung, und das schadet allen Unternehmern, die täglich im Geschäft sind, am meisten“, meint Newertal.