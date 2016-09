Die Tat hätte sich zwar bereits in der Nacht von 6. auf 7. September ereignet, Hinweise auf die Täter gäbe es noch keine.

Gestohlen wurden rund 17 Sättel, zehn Zaumzeuge und weiteres Pferdezubehör. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro.

Schwaigerlehner rät Stallbesitzern, Räume, wo teures Gut verwahrt wird, abzusperren und auch diese Bereiche mittels Videoüberwachung abzusichern. Ob dieser Fall mit einem ähnlichen Fall im Bezirk Amstetten in Verbindung steht, möchte er nicht bestätigen. Dies sei im Moment „reine Spekulation“.

Stadt Haag: Diebe stahlen zehn hochwertige Sättel

Einbrecher hatten in der Nacht von Donnerstag, 15., auf Freitag, 16. September, auch einen Reitstall in Stadt Haag heimgesucht. Sie stellten ihr Fahrzeug in einem Feld ab. Durch ein unversperrtes Schiebetor gelangten sie in den Stall. Sie brachen die Sattelkammer und dort sechs Holzkästen auf, in denen sich das private Eigentum der Pferdebesitzer befindet. Die Diebe stahlen zehn Reitsättel, Zaumzeuge, Gamaschen und Ledergurten.

Mit einer Truhe schafften sie die Beute zum Fahrzeug und verluden sie. Die Truhe ließen sie stehen. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Die Sättel waren allerdings alle hochwertig. Der Kaufpreis pro Stück liegt zwischen 2.000 und 4.500 Euro.