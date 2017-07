Denn aus dem Schriftsatz geht hervor, dass die Kommune den Hotelgäste pro Aufenthalt einen einmaligen kostenloses Eintritt ins benachbarte Freibad gestattet.

Im Gegenzug bezahlt „Leithana“ pro Hotelgast, unabhängig davon ob dieser tatsächlich ins Parkbad geht, drei Euro an die Stadtgemeinde. Ganz kostenlos ist die Vereinbarung für die Hotelgäste übrigens dann doch nicht, denn wie seitens des Betreibers festgehalten wird, sind die drei Euro für die Gemeinde im Zimmerpreis enthalten.

