„Dieses Gesetz verursacht Armut. Das brauchen wir nicht. Die Aufgabe der Politik wäre es, Armut zu bekämpfen“, zeigt sich für Brucks Grün-Gemeinderat Roman Kral schon nach wenigen Wochen, dass die Novelle zur Mindestsicherung, die NÖ im Alleingang beschlossen hat, die Situation für viele Menschen im Bezirk verschlechtert hat. Gemeinsam mit der Grünen Landtagsabgeordneten Helga Krismer, die derzeit Unterschriften für eine Petition sammelt, plädiert er daher dafür, dass Niederösterreich wieder an den Verhandlungstisch für eine bundeseinheitliche Lösung zurückkehrt.

„Niederösterreich hat den gemeinsamen Pfad verlassen. Die ÖVP hat mit der FPÖ ein Gesetz beschlossen, das grauslich ist. Sie haben gewisse Gruppen zu Sündenböcken erklärt. Treffen tun sie damit aber alle“, so Krismer. „Im November 2016 wurden im Bezirk an 183 Bedarfsgemeinschaften mit 364 Beziehern 115.525 Euro ausbezahlt“, so Kral. „Das ist ein Seidel Bier für jeden Einwohner des Bezirks“, rechnet Krismer bildlich vor. Notwendigkeit habe es für diese Maßnahme aus Sicht der Grünen keine gegeben.

Wie die Zahlen jetzt aussehen, dazu gebe es noch keine Auskunft. Allerdings sei eine Tendenz erkennbar, dass einerseits die Ärmsten betroffen seien und dass andererseits vermehrt um andere Unterstützungsleistungen angesucht werde. Wenn man von Gerechtigkeit spreche, dann müsse man dennoch andere Schlüsse ziehen und nicht „die Leute gegeneinander ausspielen“.

ÖVP-Bezirksobmann Gerhard Schödinger kennt die Argumente der Grünen, ist für deren Vorschläge aber nicht zu haben. „Das NÖ Modell ist absolut korrekt. Wenn wir eine gemeinsame Lösung aller Bundesländer hätten, könnten wir jetzt die Probleme von Wien schlucken“, so Schödinger. In NÖ gebe es „kein Sozialeinkommen fürs ganze Leben, keine soziale Hängematte“. Was die Forderung nach mehr Lohn anstelle von weniger Mindestsicherung angeht, meint Schödinger: „Der Mindestlohn beträgt 1.500 Euro. Der Staat kann nicht unendlich eingreifen, das muss die Wirtschaft schon auch tragen.“ Und: „Unsere Mindestsicherung ist wesentlich höher als Hartz 4 in Deutschland.“