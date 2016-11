Am Freitag übergab das Prinzenpaar Swen I. und Lisa Marie I. beim Narrenwecken in Pressbaum das Zepter an seine Nachfolger. Narrenhauptstadt ist Bruck damit nun nicht mehr.

Dafür stehen der Brucker Faschingsgilde in der nunmehr angebrochenen Faschingssaison 2016/2017 gleich zwei Jubiläen ins Haus: Die Gilde selbst feiert ihr 30-jähriges Bestehen und Gildenpräsident Ferdinand Krakhofer bekleidet dieses närrische Amt bereits seit 20 Jahren. Er zeigte sich besonders erfreut, dass die Gilde im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen nicht über Nachwuchsmangel klagen muss.

Zum Narrenwecken in Bruck verewigte sich die Gilde mit einer Plakette am „Stock im Eisen“ von Karl „Tiga“ Schön.