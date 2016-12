„Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist eine Hilfestellung in dieser Form sehr wichtig“, hält Harald Fischer, Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes in Bruck, fest. Er verweist dabei auf ein neues Angebot der Rettungsorganisation im hilfsdienstlichen Bereich.

Unter dem Titel „Sozialbegleitung“ bietet das Rote Kreuz für maximal ein halbes Jahr eine kostenlose Hilfestellung in schwierigen Lebenssituationen. „Wir starten mit einem kleinen Team und ich freue mich, wenn wir weitere ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür gewinnen können“, wirbt Fischer für Verstärkung.

Konkret zielt das Angebot der Sozialbegleitung auf Menschen ab, die armutsgefährdet leben oder keiner beziehungsweise einer nur sehr schlecht bezahlten Erwerbstätigkeit nachgehen. „Wenn unter diesen Bedingungen eine plötzliche Veränderung der Lebenssituation oder ein traumatisches Ereignis eintritt, können oftmals einfach erscheinende Aufgaben schwer bewältigt werden“, weiß der Bezirksstellenleiter.

Eigens ausgebildete ehrenamtliche Mitarbeiter erheben mit den Betroffenen die Situation, finden Maßnahmen und stellen Kontakte zu Fachstellen her. Die Inanspruchnahme ist kostenlos.

Grundsätzlich ist geplant, das Team im kommenden Jahr auszubauen. „Wir wissen, dass der Bedarf weiter ansteigen wird“, sagt Fischer. Für interessierte Helfer gibt es jeden ersten Samstag im Monat ab 16 Uhr Infomöglichkeiten in der Bezirksstelle. Erster Termin: 7. Jänner.