In der Wienergasse mahnt ein aufgemalter „30er“ die Autofahrer dazu, das Tempolimit einzuhalten. Die Stadt testet derzeit eine neue Technik für Straßenmarkierungen. „Wir sind die erste Gemeinde in Österreich, die diese Markierungsart testet. Wenn sich die positiven Merkmale bestätigen, strebe ich eine Markierungsoffensive an, um für mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu sorgen“, so VP-Verkehrsstadtrat Peter Zemann. Vor Schulen, in Siedlungen und an gefährlichen Straßenkreuzungen sollen diese Markierungen dazu anhalten, vorsichtiger zu fahren. „Der Schutz von Passanten, vor allem Kindern, hat für mich oberste Priorität“, so Zemann.

Andreas Nemeth, Vertreter der Firma Geveko Markings, betont: „Aufgrund der einfachen Aufbringungsart könnten Markierungen zukünftig auch vom Bauhof selbst durchgeführt werden. Das verhindert teure externe Arbeitskosten.“ Die Markierungen würden im Schnitt dreimal länger als herkömmliche halten, seien bei Nacht besser sichtbar und würden sich auch leicht wieder entfernen lassen.

„In Bruck gibt es zahlreiche Orte, die mit besseren Straßenmarkierungen sicherer wären“, ist auch VP-Sicherheitsstadtrat Ronald Altmann überzeugt. Er spricht sich besonders bei 30er Zonen, vor Schulen und Kindergärten oder bei Radwegen dafür aus.