Bruckneudorf

“Ja, das stimmt.“ Der Obmann der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG), Alfred Kollar, bestätigte gegenüber der NÖN, worüber seit Tagen in Insider-Kreisen gemunkelt wird: Die OSG hat mit der Reindl Agrarhandel GmbH einen Optionsvertrag zum Ankauf des rund vier Hektar großen Firmenareals, auf dem auch das Kulturzentrum erbse steht, abgeschlossen. Bis April nächsten Jahres will die OSG „eine Verwertung des Grundstückes prüfen“, so Kollar.

Lies den vollständigen Artikel in der Printausgabe der Brucker NÖN.