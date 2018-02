Seit gut einer Woche sorgen Dachdecker für wilde Spekulationen: Die vor rund zwei Jahren in der Lagerstraße errichteten und seit mehr als einem Jahr leer stehenden Container für Flüchtlinge werden nun überdacht, und das nährt die Gerüchte, dass wieder Asylwerber ins Containerdorf einziehen könnten.

Der Leiter der Öffentlichkeitsarbeit im Militärkommando Burgenland, Wolfgang Gröbming, bringt Licht in den Spekulationsnebel: Wie die NÖN bereits berichtete, dienen die ehemaligen Asylcontainer nun „zwei Jahre lang als Ausweichquartier für Soldaten des Assistenzeinsatzes“. In der Zwischenzeit sollen Bauten für die Unterkunft der Soldaten in der Kaserne restauriert werden.