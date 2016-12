Vergangene Woche verließen die letzten Asylwerber das Erstaufnahmequartier. Ursprünglich hätten die Container nur ein sechs Monate in Betrieb sein sollen, letztlich wurde es ein dreiviertel Jahr. Freudig nahm SP-Bürgermeister Gerhard Dreiszker die Nachricht auf. Die Gemeinde will nun versuchen, das Areal zu erwerben.

Das Asyl-Quartier wird nun winterfest gemacht und kann bei Bedarf wieder in Betrieb genommen werden. | Rittler

Ebenfalls keinen Bedarf sieht das Innenministerium derzeit für das Asyl-Erstaufnahmezentrum in Berg. Die letzten Bewohner verließen am Montag das Camp. Doch im Gegensatz zu Bruckneudorf bleiben die Container am Grenzposten stehen. Die Unterkunft wird nur stillgelegt. Sobald wieder Bedarf herrscht, kann es wieder in Betrieb genommen werden. Aus diesem Grund werden die Container nun auch winterfest gemacht.

Mehr dazu in der aktuellen Brucker NÖN.