Am vergangenen Montag war in der Benedek-Kaserne hoher Besuch angesagt: Bundeskanzler Christian Kern und Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (beide SP) statteten den Assistenzsoldaten zur Grenzsicherung einen Besuch ab und übergaben die ersten drei von insgesamt 25 Nachtsichtbrillen „Minie“ an die 1. Gardekompanie, die im Burgenland gerade im Assistenzeinsatz steht. 350 dieser Nachtsichtgeräte sind bislang vor allem beim Jagdkommando in Verwendung.

Anlässlich der honorigen Übergabe wurde auch ein Überblick über die Aktivitäten des Assistenzeinsatzes des Bundesheeres gegeben. Insgesamt sind im Burgenland rund 420 Soldaten im Grenzschutz tätig. Rund 120 davon sind in Bruckneudorf stationiert. Ihre Aufgabe ist es, illegale Grenzübertritte zu verhindern beziehungsweise illegal Eingereiste aufzugreifen und der Polizei zu übergeben.