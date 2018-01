„Wir fordern Respekt in der Schule und in der Arbeit, aber in der Politik ist sie verloren gegangen“, lautet die kritische Analyse des ehemaligen SP-Bundeskanzlers (1986-1997) und Banken-Chefs (CA-BV, Länderbank) Franz Vranitzky. Am vergangenen Mittwoch stellte er in der Buchhandlung Riegler das Buch „Zurück zum Respekt“ vor, das er gemeinsam mit dem Journalisten Peter Pelinka verfasste.

Wenn Vranitzky von Respekt spricht, meint er allerdings nicht nur die Wortwahl. Zum Respekt gehöre auch, sich an Regeln und Vereinbarungen zu halten. Aber diese werden weltweit von den Regierungschefs zunehmend ignoriert.

„Wir sind mit einem Fundamentalismus konfrontiert, wonach die Vernunft nicht ausreicht, unsere Geschicke zu lenken“, und es gebe Bestrebungen, „die Demokratie neu zu schreiben, in der nicht mehr alle gleich sind“, warnt Vranitzky.

Und eine Mahnung an die eigene Partei: Die Sozialdemokratie habe den Sozialstaat begründet. Man dürfe sich aber „den Begriff ‚Leistung‘ nicht wegnehmen lassen“. Denn es seien die Arbeitnehmer, die tagtäglich Leistung erbringen.

Es sei Aufgabe der Politik, komplexe Themen zu erklären, und „wir brauchen Bildung, um Zusammenhänge zu verstehen“.