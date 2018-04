Nach den beiden Coups im Burgenland soll der Mann außerdem ein Wettlokal im steirischen Fürstenfeld ausgeraubt haben.

Die Serie, für die der junge Täter - er ist laut StA Eisenstadt unter 21 Jahre alt - verantwortlich gemacht wird, begann am 22. März: Kurz vor Mitternacht betrat ein Maskierter ein Wettbüro in der Mattersburger Straße und forderte von einer Angestellten Geld.

BVZ.at berichtete

Nicht einmal eine Woche später war das selbe Wettbüro erneut Schauplatz eines Überfalls. Der wiederum maskierte Täter soll dabei einen 18-jährigen Kunden mit einer Pistole bedroht haben, bevor er die Waffe gegen den 34-jährigen Kellner richtete und Geld forderte. Bei beiden Überfällen soll die Beute laut "Kurier" jeweils knapp über 1.000 Euro betragen haben.

"Money, Money, only big money!"

Dem Verdächtigen wird auch der Raub in einem Wettbüro im steirischen Fürstenfeld zur Last gelegt. Dort soll er am 31. März kurz nach Mitternacht von einem Angestellten "Money, Money, only big money!" verlangt haben, berichtete die "Kronen Zeitung". Erneut trat er mit rund 1.100 Euro Beute die Flucht an. Zum Verhängnis wurde dem Räuber offenbar, dass ein Privatdetektiv, der kurz nach dem Überfall in der Steiermark am Tatort vorbeifuhr, sich das Kennzeichen eines Firmenwagens aufschrieb, weil ihm dieser verdächtig vorkam.

Die Spur führte die Ermittler bis zu einer Firma nach Bruck an der Leitha, wo sie auf einen Mitarbeiter stießen, der sich in Widersprüche verwickelte. Er wurde am Wochenende festgenommen und bereits in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht. "Die Untersuchungshaft ist bisher nicht verhängt", sagte Verena Strnad, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt, zur APA. Darüber dürfte vermutlich im Lauf des Montags entschieden werden.