Auf dem rund drei Hektar großen Areal der ehemaligen Spinnerei wird bis 2021 das „größte Logistikzentrum Österreichs“ entstehen. Dass der straffe Zeitplan für den „Industrial Campus Vienna East“ hält, davon ist man beim Eigentümer, der „Deutschen Logistik Holding“ (DLH), überzeugt.

Einziehen wird als erstes die bisher in Schwechat ansässige Firma Arvato. Als zweiten Kunden konnte sich DLH die Baumarktkette Hornbach angeln. Das Unternehmen wird in Halle 2c einziehen und von Enzersdorf aus die Logistik für das eigene Online-Geschäft steuern sowie die Märkte in Ungarn und der Slowakei bestücken.

