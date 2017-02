Brucker Faschingsgilde feiert ihren 30. Geburtstag mit Sitzungen, die heuer unter dem Motto „I am from Austria“ stehen.

Narrenhauptstadt ist Bruck heuer zwar nicht mehr, zu feiern gibt‘s bei der Brucker Faschingsgilde dennoch jede Menge. Die Gilde selbst feiert heuer ihr 30-jähriges Bestehen und Faschingsbürgermeister Ferdl III. Krakhofer ist bereits 20 davon in Amt und Würden. Seit Freitag gehören ihm nun auch wieder die Gemeindeschlüssel von Bruck und Bruckneudorf, die er den beiden Bürgermeistern Richard Hemmer und Gerhard Dreiszker traditionsgemäß zu Beginn der ersten Faschingssitzung, die wie alle Sitzungen heuer unter dem Motto „I am from Austria“ stand, abgenommen hat. „Vergnügt‘s euch ordentlich ihr zwei, denn jetzt regiert Ferdl drei“ verkündete er dabei.

Und die beiden nahmen die Gelegenheit gerne und mit Humor an. „Ab Sonntag bin ich Frosch am Kindermaskenball. Ich hoff‘, dass mir die Petra dann z‘aus ein Bussl gibt, dann werd‘ ich vielleicht Prinz“, tauchte Dreiszker am Wochenende voll ins Faschingsgeschehen ein. Und sein Amtskollege aus Bruck wollte da beim Faschingsbürgermeister gleich die Hochzeitsglocken läuten hören: „Dein Namensvetter Ferdinand III. war ein wilder Kaiser, der war drei Mal verheiratet. Da fehlt bei dir noch einmal.“

Gefolgt wurde die Schlüsselübergabe einmal mehr von einem Feuerwerk an Pointen, Musik und Tanz. Da konnte das Publikum etwa bei Swen Tesarek und Andreas Jahn einen „Eulisch“-Sprachkurs absolvieren, mit Walter Reiner erfahren, welche Gefahren eine ultramoderne Toilette in sich birgt oder mit „Ilo (Vymetal) & Reni (Muhr)“ auf eine Kreuzfahrt gehen.

Eine beeindruckende Show lieferten einmal mehr die „Mystery Flash Lighters“ Manuel Eisen, Manuel Weil, Andreas Jahn, Markus Heueisen und Dominic Stuhl ab. Ganz dem Gildenjubiläum verschrieb sich die Brucker Bühne, die die letzten 30 Jahre im Schnellverfahren Revue passieren ließ und das Stadtgeschehen aufs Korn nahm. „Geändert hat sich in den 30 Jahren nix. Die Burg ist immer noch eine Ruine, die Kirchengasse ist immer noch leer“, hieß es da. Und vom Kulturpreis wurde auch abgeraten: „Wegen den Negativzinsen. Wennst heutzutage den Kulturpreis gewinnst, musst noch was einzahlen.“