Nach 850 Kilometern in rund 36 Stunden vom Donauursprung nach Fischamend war der Jubel grenzenlos. Andreas Schneider, Chef des Gesundheitscampus, wurde bei der „Finisherparty“ am Samstag bejubelt und umarmt.

Hintergrund der sportlichen Extremherausforderung des Heilmasseurs und Sporttherapeuten war eine Benefiz-Aktion zugunsten des Vereins „Pferde Stärken“ von Andrea Ackerer-Keglovits. Schneider sammelte im Vorfeld 850 Steine vom Donauufer und verkaufte diese anschließend für mindesten zehn Euro.

Großsponsoren waren mit einem Betrag von 500 Euro dabei. Das gesammelte Geld sowie die Einnahmen aus der „Finischerparty“ gehen direkt an die „Pferde Stärken“, denn den Verein braucht für den Neubau eines Therapiezentrums in Gramatneusiedl jeden Cent. „Wir sprechen hier von einem 500.000-Euro-Projekt“, erläutert Ackerer-Keglovits. Bis zum Fest waren bereits beachtliche 18.000 Euro zusammengekommen.

Der Radheld war jedenfalls froh, nach der Extrembelastung wohlbehalten in Fischamend angekommen zu sein und bedankte sich bei all seinen Helfern, die vor Ort das Fest organisiert, beziehungsweise natürlich auch jenen, die ihn während der 850 Kilometer ständig zur Seite standen.

Ein Dank durfte natürlich auch an die Sponsoren nicht fehlen, namentlich erwähnt wurde die Großgeldgeber Augsberger, Autohaus Keglovits, Cargopartner, Generali, Immobilienwelt Leiner, Piccardi, Raiffeisenbank und Velothek. Der Firma Nakita dankte er für das zur Verfügung stellen eines Rennrad, dem ATSV für die Erlaubnis die „Finisherparty“ am Sportplatz abhalten zu dürfen und der Stadtgemeinde für die Unterstützung in Sachen Partyequipment wie Tischen, Bänken oder Geschirr.