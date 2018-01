Vier Vereine feierten im Volksheim.

Bereits im Sommer entstand die Idee für einen neuen Ball in Fischamend. „Wir wollen das Ballleben in unserer Stadt neu aufleben lassen“, berichtet Initiator Manfred Zimmer vom Radfahrclub Fischamend (RFC). Gemeinsam mit dem Fußballverein ATSV, dem Tennisclub und den Bogenschützen BSV konnte der neue Ball auf die Bein gestellt werden, der am Samstag erstmals im Volksheim stattfand.

Den musikalischen Part an diesem Abend gestaltete die Band „G&G&G“ aus dem Waldviertel. Darüber hinaus sorgte die Quizverlosung für gute Unterhaltung. Die Obleute Franz Rödig (ATSV) und Martin Wühl (BSV) sowie die Kassiere Manfred Zimmer (RFC) und Markus Chlad (TC) sprachen von einem Probegalopp, der sich in Zukunft im Fischamender Ballkalender festigen soll. Dafür dankte ihnen auch Bürgermeister Thomas Ram (Liste RAM), der sich ebenfalls unter den Gästen befand.