Die „1. Hainburger Faschingsgilde“ eröffnete am Freitag die diesjährige Sitzungsperiode im großen Saal der Arbeiterkammer. Von den Gardemädchen über die Putzfrauen bis hin zu den Maurern wurde dabei wieder alles aufgeboten, womit die Gilde in den vergangenen Jahren die Lachmuskeln ihres Publikums strapaziert hat. Dieses Wochenende finden noch Sitzungen am Freitag, den 27. und Samstag, den 28. Jänner jeweils um 19.30 Uhr statt."