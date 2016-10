Couragiert und ohne zu zögern agierte die Hainburgerin Marianne Vajda (64), als sie am 3. Mai dieses Jahres bei einem Stadtbummel einen zierlichen Buben (13) in Begleitung eines ortsbekannten Pädophilen sah. Sie folgte dem Duo und ihre schlimmsten Befürchtungen trafen ein: „Ich hatte sie kurz aus den Augen verloren und suchte verzweifelt.

Ich fand sie dann auf einer Waldlichtung, den Anblick – den Jungen mit runtergelassenen Hosen, der Mann über ihn gebeugt – werde ich nicht vergessen. Ich griff ein und konnte das Schlimmste wirklich in letzter Sekunde verhindern“, schildert die Hainburgerin im NÖN-Gespräch sichtlich noch immer betroffen. Sie sieht sich nicht als Heldin, ist nur froh, dass sie zufällig an Ort und Stelle war und den Jungen vor einem Missbrauch bewahren konnte.

Missbrauchsprozess in Korneuburg

Der gestellte Übeltäter, ein 67-jähriger Hainburger, weist eine einschlägige Vergangenheit auf: Eine verbüßte Haftstrafe wegen eines Sexualdelikts und Therapiemaßnahmen waren keine Garantie. Es kam zu einem Rückfall, die pädophile Neigung des Pensionisten gewann am 3. Mai die Oberhand.

Zum Schutze des Opfers fand der Missbrauchsprozess in Korneuburg unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Zur Urteilsverkündung waren die Zuhörer wieder zugelassen: Der Hainburger wurde zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Richter Helmut Neumar ordnete zudem die Unterbringung des 67-Jährigen in einer Anstalt für abnorme Rechtsbrecher an. Nicht rechtskräftig.