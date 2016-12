Begonnen hat alles im Jahr 2005. Damals lernten sich Österreichs Ski-Ass Michael Walchhofer und der Göttlesbrunner Winzer Gerhard Pimpel durch Sturzhelm-Designer Hannes Rohringer kennen. Das Ergebnis dieses ersten Treffens war ebenso speziell wie erfolgreich: Der Cuvée mit dem passenden Namen „Downhill“, der je zur Hälfte aus Merlot- und Zweigelttrauben besteht, kann mittlerweile auf eine bereits 10-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken.

"Marke und Verkaufshit geworden"

Dieses erste Jahrzehnt der außergewöhnlichen Zusammenarbeit feierten Walchhofer und Pimpel am Donnerstag letzter Woche mit der Präsentation des Jubiläumsjahrganges ihres gemeinsamen Cuvées – und zwar dort, wo damals alles begonnen hat: in der „Enoteca“ von Raimund Döllerer in Golling. Döllerer ist seines Zeichens einer der bekanntesten Weinfachhändler Österreichs, er bietet den speziellen Rotwein aus dem Hause Pimpel seit jeher in seiner Enothek an. „Er ist zu einer Marke und zu einem Verkaufshit geworden“, zeigte er sich vom „Downhill“ überzeugt.

"2015 war perfektes Weinjahr"

Dem hatte auch der Salzburger Alexander Koblinger, einer von weltweit lediglich 220 Master-Sommeliers und zudem der einzige in Österreich, nichts entgegenzusetzen. Auch er fand am 2015er Jahrgang des Gemeinschaftsprojektes von Walchhofer und Pimpel Gefallen: „Dicht, konzentriert, mächtig, ein Wein mit großem Potential“, lautete sein Urteil. Aber auch Winzer Gerhard Pimpel selbst zeigte sich mit dem Ergebnis durchaus zufrieden: „2015 war ein perfektes Weinjahr“, meinte er.

Im Zuge der Präsentation des neuen „Cuvées Downhill“ konnten aber auch die Vorgänger verkostet werden, und auch kulinarische Schmankerl wurden den Gästen geboten. Durch den Abend führte Ö3-Reporter Adi Niederkorn.