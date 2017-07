Der Startschuss für den Bau der neuen Volksschule ist erfolgt: Hinter dem Gasthof Paus fanden sich am Mittwoch zahlreiche Gäste zum Spatenstich ein. Ab August wird gebaut, im Juli 2018 soll die Schule stehen, die Schüler werden das Gebäude mit dem Schuljahr 2018/19 beziehen.

„Lange schien die finanzielle Hürde für einen Neubau zu hoch“, meinte VP-Bürgermeister Kurt Wimmer in seiner Rede. „Zum Wohl der Kinder“ habe man es nun endlich geschafft, die alte, 1854 gebaute Schule zu ersetzen. Die Investitionssumme betrage über drei Millionen Euro, darin seien unter anderem auch die Kosten für Einrichtung und Architekten enthalten. Circa ein Drittel übernimmt das Land NÖ. Den Rest begleicht die Gemeinde durch ein Darlehen (die NÖN berichtete).

„Die neue Schule ist eine gute Grundlage für unsere Kinder, sie bietet viel Platz, viel Raum“, bekräftigte VP-Landesrätin Barbara Schwarz. An Schulen würden neue Herausforderungen gestellt, so brauche es etwa eine Nachmittagsbetreuung. Das gelte es auch baulich vorzubereiten. So lange wie die alte Schule werde die neue aber nicht genutzt werden, fügte sie schmunzelnd hinzu. Zwischendurch trugen Lehrerin Ines Greimel und die Volksschulkinder ein Lied vor.

Schon im September des Vorjahres hatte Architekt Günter Schnetzer das Projekt öffentlich vorgestellt. Vier Klassen sollen im einstöckigen Gebäude Platz finden, Anbaumöglichkeiten für zwei weitere sind vorgesehen. Ein geräumiger Turnsaal wird den kleinen, feuchten Raum, den die Kinder derzeit nutzen, ersetzen. Auch ein Raum für die Nachmittagsbetreuung und ein Werkraum werden gebaut. „Wir sind zuversichtlich, dass wir in einem Jahr ein gelungenes Projekt eröffnen können“, freute sich Christian Grottenthaler von der Baufirma WRS, die das Projekt umsetzen wird.