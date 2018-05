Am Pfingstsonntag begann in Hainburg/Donau das Mittelalterfest.

Mittelalterfest in der Innenstadt .

Bei strahlenden Frühsommerwetter verwandelte sich die Innenstadt in eine bunte Kulisse mittelalterlichen Lebens. Ein Publikumsmagnet am Sonntag: Der Kampf um den Dolch von Hainburg. Das Fest findet auch noch am Pfingstmontag statt.

Wer den Dolch gewonnen und was sich sonst noch auf dem Mittelalterfest zu getragen hat, lest ihr in der nächsten Ausgabe der Brucker NÖN!"