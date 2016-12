Die „Prosecco Prinzessinnen“, eine Runde von Frauen aus Hainburg und der Region, haben schon seit einigen Jahren ein Patenkind: Melissa aus Lassee.

Sie leidet an einer schweren Erkrankung der Wirbelsäule und hat besonderen Betreuungsbedarf. Um ihr ein Stück Unabhängigkeit zu ermöglichen, wollen ihr die „Prinzessinnen“ ein speziell auf ihre Anforderungen zugeschnittenes Notebook schenken. Der Kaufpreis soll durch Benefizaktionen aufgebracht werden.

Ein Teil der Summe in Höhe von 350 Euro wurde bei der Lesung in der Lutherkirche (die NÖN berichtete) gesammelt und der Mutter von Melissa übergeben. Der restliche Betrag soll beim Adventstand der „Prinzessinnen“ auf dem Hauptplatz am Samstag, den 10. Dezember von 10 bis 12 und 16 bis 22 Uhr aufgebracht werden. „Wir bieten Kaffee, selbstgemachte Kekse und natürlich Prosecco an“, hofft Sprecherin Elisabeth Staffenberger auf regen Zuspruch.