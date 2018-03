Über seine Komplizen verliert der 38-jährige Serbe kein Wort. Dass er am 12. März 2015 in eine Bäckerei in Hainburg eingebrochen ist, kann er aber nicht leugnen, weil er am Ort des Verbrechens seine DNS-Spur hinterlassen hat.

Sichtlich ungehalten, weil er zwei Jahre nach der Tat noch zur Verantwortung gezogen wird, gesteht er unwirsch den Coup. Er erzählt, dass er über ein aufgebrochenes Fenster in die Bäckerei eingedrungen sei und dann die Räumlichkeiten nach Wertsachen durchsucht habe. Einige Türen mussten aufgebrochen werden, schildert er, bis er mehrere Handkassen gefunden und geplündert habe.

Er sei dann mit dem Aufbrechen des Safes beschäftigt gewesen, als plötzlich ein Mann auftauchte und störte: „Wer rechnet um diese Uhrzeit mit einem Mitarbeiter. Wir mussten die in Müllsäcke gepackte und zum Abtransport bereitgestellte Beute zurücklassen“, berichtet er seufzend über seinen abrupten Abgang, bei dem zum Spurenverwischen keine Zeit mehr geblieben sei.

„Ja, in einer Bäckerei geht es früh los“, meint der Richter und verhängt über den einschlägig vorbestraften Serben eine Zusatzstrafe von 15 Monaten unbedingt. Rechtskräftig.