Gemäß der NÖ Feuerwehrausrüstungsverordnung soll der Bedarf einer Feuerwehr alle fünf Jahre evaluiert werden. „Aufgrund des stetigen Wachstums der Stadt Hainburg ergab die Evaluierung einen Mehrbedarf an Fahrzeugen für den Einsatzbereich der Feuerwehr Hainburg“, berichtet Kommandant Christian Edlinger.

In den Gremien der Feuerwehr Hainburg wurde daher ein Fahrzeugkonzept bis zum Jahre 2026 ausgearbeitet. Darin werden die An- und Verkäufe von Fahrzeugen geplant und auch die Verwendung der Drehleiter noch bis 2026 festgeschrieben. „Drei Fahrzeuge werden veräußert und ein Fahrzeug, ein Vorausrüstfahrzeug mit Allrad, angeschafft.“ Das neue Fahrzeug werde über sämtliche Gerätschaften für die Erstmaßnahmen an der Unfallstelle verfügen. Die Besatzung von einem Fahrer und vier weiteren Feuerwehrmitgliedern habe die Möglichkeit, kleine Einsätze sofort ohne weitere Kräfte zu erledigen. Das Fahrzeug dürfe nach Erlangen des Feuerwehrführerscheines bis 5,5 Tonnen Höchstgewicht auch mit Führerschein B gelenkt werden. Auf ein weiteres vorgeschriebenes Fahrzeug verzichtet die Feuerwehr Hainburg freiwillig. Das neue Fahrzeug soll gegen März 2018 in den Dienst gestellt werden.

Die Förderzusage des NÖ Landesfeuerwehrverbandes sei bereits bei der Feuerwehr Hainburg eingegangen. Edlinger: „Weiters kommen wir in den Genuss, die vorgeschriebene Mehrwertsteuer als Förderung zurückzuerhalten. So konnten weitere Kosten gespart werden.“