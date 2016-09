Unmut bei den Eltern eines fünfjährigen Buben: Ihr Sohn kann den Kurs „Musikalische Früherziehung“ in der Hainburger Musikschule nicht besuchen. Begründung: Er hat erst achtzehn Tage nach dem für die Aufnahme relevanten Stichtag, dem 1. September, Geburtstag.

Soweit ist eigentlich alles klar, den Ärger hat allerdings die Vorgeschichte des Falles ausgelöst. „Schon unser ältester Sohn hat den Kurs gerne besucht“, berichtet der Vater des Buben (Name der Redaktion bekannt). „Er war richtig begeistert, deshalb haben wir unseren mittleren Sohn bereits im Februar angemeldet.“

ass er nach dem relevanten Stichtag Geburtstag habe, sei den Eltern bewusst gewesen. „Wir haben daher ausdrücklich nachgefragt, ob die Anmeldung gültig sei“, so der Vater. „Nach einer mündlichen Zusage von Direktor Erwin Knopper haben wir unseren Sohn schriftlich am 16. März in der Musikschule angemeldet.“ Auch die Sekretärin habe die Zusage bestätigt: „Wenn das Herr Knopper sagt, dann ist das fix“, und noch hinzugefügt: „Falls es im September Probleme gibt, können Sie sich auf die Aussage vom Herrn Direktor berufen.“ Dies sei auf der Anmeldung vermerkt worden, die Anmeldegebühr wurde entrichtet.

„Keine Entschuldigung von Musikschule“

Dann die böse Überraschung: Eine Woche vor Beginn des Kurses teilte die Musikschule mit, dass der Bub den Kurs doch nicht besuchen könne. „Ich betone, erst auf unser Nachfragen. Ist das eine professionelle Vorgangsweise?“, fragt sich der Vater verärgert. Die Begründung sei eine skurrile Subventionsabrechnung gewesen, die nicht nachvollziehbar sei.

Die Familie müsse die gesamte Planung für das Semester – Schule, Kindergarten, Nachmittagsbetreuung – ändern. Dazu komme, dass „vonseiten des Direktors keine Entschuldigung oder wenigstens eine Erklärung zu hören war“.

Mittlerweile hat im Rathaus ein klärendes Gespräch stattgefunden. „Grund für die Ablehnung war eben der Stichtag, hätte es genügend Kinder für eine zweite Gruppe gegeben, wäre dies nicht ins Gewicht gefallen. Hier lag offensichtlich ein Kommunikationsfehler vor, den wir bedauern“, erklärt VP-Bürgermeister Helmut Schmid. Die Einschreibegebühr sei selbstverständlich retourniert worden.

Auch Musikschuldirektor Erwin Knopper geht von einem Missverständnis aus: „Der Kurs war voll, eine Aufnahme nicht möglich.“ Eine zweite Gruppe sei nicht zustande gekommen, daher sei auch keine Ausnahme möglich gewesen, was auch so mitgeteilt worden sei.