Die Pfadfindergruppe „Viribus Unitis“ in Hainburg ist dringend auf der Suche nach Verstärkung: „Ab Anfang Februar suchen wir ein brandneues Leiterteam für unsere 13- bis 16-jährigen Caravelles und Explorer“, berichtet Iris Ehrenreich, die Ansprechpartnerin für alle Belange betreffend der pfadfinderischen Aktivitäten mit Kindern und Jugendlichen. Einige Jugendleiter würden wegen privater Veränderungen leider nicht mehr zur Verfügung stehen, auch sei die Zahl der Pfadfinder in Hainburg in letzter Zeit stark angestiegen.

Zielgruppe sind alle, die über achtzehn Jahre sind und sich gerne in der Jugendarbeit engagieren möchten. „Wer schon bei den Pfadfindern ist oder Erfahrung bei der Betreuung von Jugendlichen hat, ist natürlich bei uns besonders willkommen, aber grundsätzlich können auch alle anderen wie beispielsweise Leiter anderer Jugendgruppen oder Eltern einsteigen“, erklärt Ehrenreich.

"Wir stoßen niemanden einfach ins kalte Wasser"

Zu Beginn gebe es einen Crashkurs, außerdem würden die ersten Stunden von erfahrenen Pfadfinder-Leitern begleitet. „Wir stoßen niemanden einfach ins kalte Wasser.“ Auch Weiterbildung in professionell organisierten Seminaren zur Freizeitpädagogik werde geboten.

„Die Heimstunden finden je nach Wetterlage im Ungartor oder im Jugendheim in Hainburg statt, die Termine sind flexibel und können mit den Jugendlichen vereinbart werden“, so Ehrenreich. Eine Gruppe umfasse drei bis sechs Pfadfinder, die Kinder sagen in der Regel selbst, was sie machen wollen, die Aufgabe des Leiters oder der Leiterin beschränke sich daher auf die Organisation.

„Was natürlich auch möglich ist: Wenn jemand einen Bekannten hat, der ebenfalls gerne mitmachen würde, kann er ihn oder sie gerne mitbringen.“