Die Feuerwehr wurde zu einem Einsatz in die Wienerstraße alarmiert: Ein Holzstoß in der Einfahrt eines Mehrfamilienhauses war in Flammen aufgegangen. „Wir rückten sofort mit zwei Fahrzeugen aus“, berichtet Christian Schulz, Sprecher der Feuerwehr.

Bereits bei der Ankunft war starker Rauch zu sehen. Ausgerüstet mit schwerem Atemschutz konnten die Feuerwehrleute den Brand löschen, mit der Wärmebildkamera wurden noch letzte Glutnester gesucht und gelöscht.

Zwei Personen mussten vom Roten Kreuz mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Landesklinikum Hainburg gebracht werden. Die Brandursache wird noch ermittelt.