Anna und Alexander Moritz bekamen ärztlich eine Rehabilitation im Thermenhof Villach verordnet. Die beiden Hainburger trafen am Nachmittag des 8. Jänner dort ein. Sie waren wegen ihrer gesundheitlichen Probleme mit der Bahn angereist – und hatten deshalb auch ihr Gepäck mit der Post aufgegeben. Am Postamt ihres Heimatortes hatte man ihnen am 4. Jänner um 8.48 Uhr zugesichert, dass die Zustellung am Montag, den 8. Jänner, erfolgen werde.

Da am Montag das Gepäck nicht eintraf, versuchte Alexander Moritz vergeblich, mit der Aufgabepoststelle in Hainburg zu telefonieren. Bei der zentralen Auskunftsstelle der Post erfuhr er lediglich, dass bis 17 Uhr zugestellt werde, dass es erst 16.20 Uhr sei und somit noch 40 Minuten Zeit bis zu einer Zustellung bleiben würden. Nach Verstreichen dieser Zeit erfuhr er beim nächsten Telefonat an gleicher Stelle, dass es Probleme mit den Gepäckstücken gebe und diese wohl noch in Wien seien.

"Standen ohne Medikamente da"

Verärgert erzählt Moritz: „Ich wurde gefragt, ob ich ein Handy hätte. Wenn ja, wurde mir die Einleitung eines Nachverfolgungsverfahrens empfohlen. Verschärft wurde die Situation ohne Koffer, weil wir keine Kleidung zum Wechseln hatten und auch ohne entsprechende Bekleidung für unsere Therapien sowie ohne Medikamente dastanden.“

Am folgenden Tag erfuhr Moritz, dass sich das Gepäck noch im Post-Verteilerzentrum in Wien befinde und mit der Zustellung am Mittwoch zu rechnen sei, was dann auch tatsächlich nach Mittag der Fall war. In der Zwischenzeit versorgte sich das Ehepaar mit den notwendigsten Sachen für die Kur um 130 Euro selbst.

David Weichselbaum von der Post-Pressestelle erklärt dazu: „Üblicherweise werden 97 Prozent der Inlandspakete innerhalb von zwei Werktagen zugestellt. Es war mir nicht möglich, die Problematik exakt nachzuvollziehen.“ Im gegenständlichen Fall handle es sich um eine klassische Postsendung, die gemäß den Beförderungsrichtlinien innerhalb von fünf Werktagen zuzustellen sei. „Und das war auch der Fall. Mit einem Expresszuschlag hätte man die Sendung beschleunigen können, darauf wurde scheinbar bei der Gepäckaufgabe nicht hingewiesen“, so Weichselbaum, der den Vorfall bedauert und sich im Namen des Unternehmens für die entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigt.