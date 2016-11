"Das Weingut gibt es schon seit Längerem“, erzählt Matthias Hauer jun. Im Juni 1976 kam dann das Heurigenlokal dazu. Matthias und Marianne Hauer sen. hatten sich damals zu der Erweiterung entschlossen.

Beinahe von Beginn an mit dabei war auch Matthias Hauer jun.: „Ich habe schon sehr früh mitgearbeitet“, erinnert er sich.

1992 übernahm er schließlich mit Gattin Ingeborg den Betrieb, 2002 musste das Heurigenlokal aufgrund von Platzmangel um einen Zubau erweitert werden.

Dass der Heurigenbetrieb vor allem während der Ausstecktermine, wenn das Lokal oftmals bis auf den letzten Platz besetzt ist, stets reibungslos funktioniert, führt Hauer vor allem auf den starken Zusammenhalt in dem Familienbetrieb zurück: „Auch unser Sohn Roland und unsere Schwiegertochter Stefanie unterstützen uns während des Heurigenbetriebes tatkräftig“, erklärt er.

Vierte Generation steht bereits in Startlöchern

Zur Feier des 40-jährigen Jubiläums hat sich die Familie Hauer jedenfalls etwas Besonderes überlegt: Bei ihrem letzten Ausstecktermin des Jahres, der aktuell noch bis zum 27. November läuft, wird es nicht nur die klassischen Heurigen-Spezialitäten, sondern auch extra kreierte Jubiläumsschmankerl geben.

Aber nicht nur einen Blick zurück auf die Geschichte des Betriebs, auch einen Ausblick in die Zukunft wagte die Familie Hauer zum Jubiläum. „Auch die vierte Generation, Coralie und Marie, steht bereits in den Startlöchern. Somit dürften auch schon die nächsten 40 Jahre Heuriger Hauer gesichert sein“, lachte Hauer.

Von 16. bis 27. November hat der Heurigen Hauer in Höflein, Am Anger 14, zum letzten Mal in diesem Jahr ausg’steckt.