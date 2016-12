Einer der wenigen Schlüssel, von denen man weiß, dass sie effektiv zu einer Innenstadt-Belebung führen, ist die Ansiedelung von neuen Bewohnern im Zentrum. In Bruck will man dieses Ziel mit der Einrichtung eines Gestaltungsbeirats aktiv in Angriff nehmen. Gleichzeitig soll dadurch die Aufwertung des historischen Stadtkerns vonstatten gehen, indem Hauseigentümer dazu animiert werden, in die Sanierung und den Ausbau ihrer Häuser zu investieren.

Wenngleich man ihnen als Stadt freilich nicht die finanzielle Bürde der notwendigen Maßnahmen abnehmen kann, so kann man ihnen doch mit fachmännischer Beratung zur Seite stehen.

Umso erfreulicher, dass es Privatpersonen in der Stadt gibt, die ihr Know-How und ihre Freizeit dafür verwenden, wertvolles Datenmaterial über die vielfach historischen Gebäude zu sammeln. Damit und mit der Begleitung durch Experten kann ein Anstoß zu neuen Bauprojekten in der Innenstadt gegeben werden. Und wohl auch die eine oder andere Bausünde vermieden werden.