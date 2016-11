Ein Brucker Klub in der Regionalliga Ost sorgt für Furore. Das NÖN-Archiv-Fundstück der Woche (S. 68) zeugt von einer glorreichen Zeit. Es war dies der Auftritt des SV Hundsheim auf der dritthöchsten Fußballbühne Österreichs. Und das Rampenlicht wurde noch eine Spur heller, als Hundsheim bis ins Viertelfinale des ÖFB-Cup vorstürmte. Vor 3.500 (!) Zuschauern war gegen den FC Tirol Schluss. Trotzdem war dem SV der Eintrag im Geschichtsbuch sicher.

Nach einer langen Durststrecke könnte es nächstes Jahr wieder so weit sein. Der ASK/BSC Bruck spielt um die Meisterschaft in der 1. NÖN Landesliga mit. Es wäre eine große Chance für den Traditionsklub, wieder in jene Gefilde vorzudringen, wo er schon einmal aufgeigte.

Das leidige Thema bleibt aber das Zuschauerinteresse. Schon der Aufstieg in die 1. NÖN Landesliga sollte mehr Fans ins Parkstadion bewegen. Doch der erhoffte Hype blieb vorerst aus. Ob es in der Regionalliga Ost diesbezüglich besser sein wird?

Zumindest gibt es Partien gegen zuschauerstarke Klubs (Wiener Sportklub, Vienna) und neue Lokalderbys (Neusiedl, Parndorf und Schwechat). Wenn auch da die Brucker nicht vom Hocker gerissen werden, ist auf der Tribüne des Parkstadions wohl Hopfen und Malz verloren.