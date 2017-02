Janos Szöke ist nicht fit. Nach wie vor muss der Brucker Stürmer von draußen aus zuschauen. Der Muskelfaserriss ist noch nicht ausgeheilt, ob er zum Frühjahrsauftakt einsatzbereit sein wird, ist mehr als fraglich.

Für die meisten Vereine wäre es wohl ein Horrorszenario, wenn der Top-Torjäger ausfällt. Immerhin zwölf Mal hat Szöke im Herbst für den Aufsteiger getroffen, was Platz fünf in der Schützenliste bedeutet. So richtige Trauerstimmung kommt aber beim ASK/BSC nicht auf.

Die Brucker haben diesen Winter für offensiven Nachschub gesorgt und sind gerüstet. Derzeit sind Neuzugang Mirnel Sadovic und Martin Mikulic an vorderster Front zu finden. Die beiden harmonieren sehr gut, bei einem 4-4-2-System wird es wohl die erste Wahl von Coach Günter Gabriel sein, die beiden spielen zu lassen. Daneben gibt es mit Turgay Bahadir (ebenfalls neu) einen weiteren hochkarätigen Stürmer. Und sollten alle Stricke reißen, befindet sich noch Martin Nyari im Talon.

Der Aufsteiger wird also vorerst ganz gut ohne seinen Goalgetter auskommen - das zeigte sich übrigens auch bei den Testspielen. Bisher hat die Gabriel-Elf in jeder Partie genetzt. Und das gelang bekanntlich gegen gleichwertige oder von der Liga her sogar weit stärkere Mannschaften.