Karitative Vereine und Organisationen leben von der Hilfsbereitschaft der Menschen. Jedes Fest zugunsten einer guten Sache ist willkommen und sorgt dafür, dass das Gemeinwohl gestärkt wird.

Doch Fest ist nicht gleich Fest. Das bewies die „Finisherparty“ am Samstag in Fischamend. Anlass dafür war eine bewundernswerte Aktion von Andreas Schneider. Der zweifache Familienvater und Hobbyausdauersportler fuhr 850 Kilometer entlang der Donau in nur 36 Stunden.

Jeden Kilometer, den er zurücklegte, verkaufte er im Vorfeld an Spender und Sponsoren. Am Ende kam der beachtliche Betrag von rund 20.000 Euro zugunsten des Therapievereins „Pferde Stärken“ zusammen. Von der Aufopferungsgabe des Fischamenders und seines circa 30-köpfigen Teams begeistert, fiel die Willkommensparty dementsprechend emotional aus.

Alles in allem war es eine tolle Aktion eines tollen Menschen für tolle Menschen und noch tollere Kinder, für die wieder ein Schritt zum neuen Therapiezentrum getan wurde.