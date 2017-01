Thomas Eidler bleibt dem ASK Mannersdorf erhalten. Einmal mehr versuchte ein anderer Fußballverein, den Erfolgscoach zu ködern. Dieses Mal war es sogar Erstligist FAC Team für Wien.

Egal, was genau den Ausschlag dafür gegeben hat, dass Eidler die 2. Landesliga Ost der Ersten Liga vorzieht. Es zeigt eines aber klar und deutlich: Der ASK Mannersdorf ist derzeit eine Top-Adresse. Der Klub ist auf der Erfolgswelle, die Mannschaft bärenstark, das Funktionärsteam arbeitet gut. Der ASK Mannersdorf ist gerade dabei, an die Glanzzeit in den 70er Jahren (Landesliga) anzuschließen.

Denn die Mannschaft hat nach wie vor die Chance, im Frühjahr um die Meisterschaft mitzuspielen. Sechs Punkte Rückstand sind es auf Leader Vösendorf. Eine erfolgreiche Aufholjagd ist möglich. Überhaupt, wenn die Mannersdorfer vom Verletzungspech verschont bleiben. Dies war nämlich das größte Problem im Herbst: Auch wenn der ASK durch Improvisieren immer noch Punkte an Land zog. Ohne die vielen Verletzten stünden schon jetzt viel mehr Punkte auf dem Konto.

Der Verein könnte also wieder Geschichte schreiben. Und bei so einem Erfolgsprojekt springt nur ungern der Feldherr ab. Eidlers Entscheidung ist daher absolut nachvollziehbar.