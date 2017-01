Erst seit wenigen Jahren versucht man sich touristisch an einer Ausweitung der Region. Zuletzt hat vor allem auch der Eventreigen „Carnuntum Experience“ gezeigt, was Römerland Carnuntum und Marchfeld mit vereinten Kräften zu bieten haben.

Wenn das Marchfeld durch einen eigenständigen Verein nun mehr Chancen für die Kleinregion sieht, ist das zwar legitim, die Basis für die überregionale Zusammenarbeit sollte dabei allerdings im Zuge von monatelangen Debatten nicht zu Bruch gehen. Denn, wie auch immer die Organisation im Hintergrund aufgebaut ist, die gemeinsame Vermarktung der touristischen Angebote aus beiden Regionen macht auf jeden Fall Sinn.

Insbesondere wenn man die Themen Kultur und Genuss weiterverfolgen will. Und noch viel mehr, wenn man Besucher dazu bringen will, mehr als nur einen Tagesausflug in die Region zu unternehmen. Um ein anspruchsvolles mehrtägiges Programm bieten zu können, liegt es einfach nahe, die Vorzüge aus dem Römerland Carnuntum mit jenen des Marchfelds zu kombinieren.